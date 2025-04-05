Карандашница с чертенятами: в Москве обнаружили уникальный артефакт XIX века

Столичные специалисты готовят к реставрации уникальную находку — карандашницу XIX века, выполненную из цветного стекла. Артефакт был обнаружен во время археологических исследований на Фрунзенской набережной. Об этом пишет mos.ru.

После тщательного изучения находки стало известно, что она изготовлена на стекольном заводе братьев Курженковых в поселении Малая Вишера Новгородской области. Первоначально на этом производстве мастерами были немцы и чехи. Также сюда приезжали из Великого княжества Финляндского резчики по стеклу. При создании изделий они ориентировались на европейские стандарты. Это накладывало отпечаток на необычный и новаторский для России XIX века дизайн.

«Карандашница обладает необычным рельефом. На ее стенках изображены головы чертенят, соединенные цепями, которые они сжимают в пастях. Такие карандашницы украшали кабинеты зажиточных людей. В них хранились перьевые ручки и карандаши. Завод в Малой Вишере, на котором ее создали, до сих пор работает. Здесь выпускают как техническое стекло и изделия из него, так и стекло ручной выдувки», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. Он отметил, что после реставрации находку передадут в музейный фонд.

До начала XIX века вдоль будущей Фрунзенской набережной протекал ручей Вавилон. Он брал начало из колодца у Новодевичьего монастыря. До 1930-х годов застройка набережной, за исключением нескольких зданий, оставалась одноэтажной. В 1933-м на этой территории открыли Всесоюзную строительную выставку. Во второй половине 1930-х на набережной построили несколько многоэтажных жилых домов. В это же время берега Москвы-реки облицевали гранитом.

В 1950-х годах территорию Фрунзенской набережной застроили высокими сталинскими домами. В 1956-м по трассе, проходившей вдоль реки, запустили троллейбус. В 1999-м построили пешеходный Пушкинский мост. Он соединил Фрунзенскую набережную с Пушкинской набережной Нескучного сада.

Сейчас на этой территории проводятся масштабные археологические исследования. Они начались в 2024 году. За время работ на Фрунзенской набережной специалисты обнаружили более 1,2 тысячи артефактов. Основные виды находок — предметы быта и культа. Самые ранние из них датируются началом XVII века.