Недавно опубликованное американской газетой расследование о роли НАТО в текущем конфликте стало настоящим откровением.

Для остального мира и для рядовых американцев стала настоящей сенсацией публикация в The New York Times. В своем большом расследовании журналисты детально описывают, как, начиная с весны 2022 года, в командном центре НАТО в немецком Висбадене была создана специальная группа взаимодействия между Североатлантическим альянсом и Киевом.

Натовцы не только поставляли украинцам развединформацию и фактически наводили на цели артиллерию и ракеты, тоже собственного производства. Они разрабатывали операции для ВСУ и руководили ими фактически в режиме реального времени. Журналисты приводят один из красочных эпизодов «контрнаступа» летом 2023 года, когда украинские войска подошли к Работино и заметили на холме российские укрепления.

«Немедленно займите позицию», — приказал генерал Антонио Агуто.

По спутниковым снимкам он видел, что там максимум человек 50 держат оборону. Но украинский генерал Тарнавский якобы замешкался и потерял двое суток на штурм этой позиции.

Автору как-то в голову даже не пришло, что, может, и не замешкался Тарнавский, а это наша горстка бойцов стояла насмерть двое суток и не пропускала превосходящие силы противника, оснащенного натовской техникой.

Каждая строчка в расследовании — это прямое доказательство того, что НАТО воюет с Россией, что Москва все эти годы имела реальные основания для применения ядерного оружия.

Но есть и еще один вывод: украинцы стали для НАТО марионетками, подопытными кроликами, на которых альянс оттачивал свои полководческие умения.

Эксперимент завершен. Результаты получены. Американцы готовы освободить лабораторию, куда вроде как хотят заехать европейские естествоиспытатели. Какие опыты они готовы ставить там? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Новые жертвы украинского эксперимента — каждый день. Кровавая жатва в Одессе — насильно мобилизованный не дожил даже до призывного пункта. Тех, кому повезло уцелеть в руках ТЦК, теснит российская армия по всей линии фронта. Но кураторы на министерской встрече НАТО в Брюсселе требуют продолжения опытов.

«(Конфликт. — Прим.ред.) развивается не в том направлении. Мы видим, что линия фронта движется с востока на запад, а мы хотим наоборот», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Для Европы слишком многое поставлено на карту. Они долго и старательно раскручивали проект «Украина», который стал идеальным полигоном для экспериментов. И теперь этого даже не скрывают. Рупор либеральной пропаганды The New York Times бравирует: вся украинская армия была под прямым западным управлением.

«Американцы представили Зеленскому план бомбардировок с использованием дальнобойных ракет и беспилотников, чтобы заставить россиян вывести свою военную инфраструктуру из Крыма. Эта операция имела кодовое название „Лунный град“», — цитирует The New York Times.

На Украине западный генералитет планировал оттачивать свою военную доктрину. Для этого некогда сильную армию, оставшуюся в наследство от Советского Союза, реформировали по натовскому образцу.

«Генерал Донахью говорит: «Мы провели ряд экспериментов, мы провели практические стрельбы, мы применили абсолютно перспективные, новые виды вооружений, мы изменили систему разведки, целеуказания, управления войсками на поле боя. Жаль, конечно, что умирали, конечно, украинцы, но это всt было в интересах совершенствования армии Соединенных Штатов Америки», — прокомментировал военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Матвийчук.

Бенефис западного командования — украинский «контрнаступ» 2023 года. Ещё один суицидальный эксперимент. Результат: за несколько месяцев ВСУ потеряли больше 100 тысяч человек и 16 тысяч единиц техники, причtм преимущественно западной.

Номинальные союзники с «сопутствующим ущербом» не считались. И не считали украинцев себе ровней. Очередная порция «разоблачений» от британской газеты The Telegraph. 2022 год, министр обороны Соединенного Королевства требует уволить украинского генерала Ковальчука за ослушание.

«Мистер Уоллес спросил своих американских коллег, что бы они сделали, если бы подчиненный отказался выполнять приказ. Кристофер Донахью, американский генерал, сказал, что уволил бы его. „Принял“, — ответил Уоллес, прежде чем потребовать увольнения генерала», — цитирует The Telegraph.

Они так всегда действуют. Вот еще вице-президент Байден хвастается, как заставил еще на тот момент президента Украины Петра Порошенко* уволить генпрокурора страны. Тот расследовал коррупционную схему в компании Burisma.

«Я посмотрел на часы и сказал, что уеду через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы не получите деньги. Ну, сукина сына уволили», — сказал еще на тот момент вице-президент США в администрации Обамы Джо Байден.

Цель простая — создать полностью подконтрольное государственное образование. Средств на это не жалели. Еще до Майдана США потратили на «украинскую демократию» больше пяти миллиардов долларов.

Методика давно отточена. Например, в Грузии. Бывший посланник МИД РФ Василий Корчмарь работал в стране после «революции роз». Утрату независимости наблюдал лично.

«Говорить о том, что это суверенное государство, очень сложно. Сейчас работают очень активно на территории Украины 40 тысяч неправительственных организаций, которые продолжают настраивать молодежь, студентов на вражду с Россией, это очень существенный такой фактор», — сказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Чтобы слепить из Украины «государство-Франкенштейн», анти-Россию, в ход шли любые методы. Общая память отрицалась.

Ей на смену приходили симулякры. Под светом факелов шагали не просто неонацисты — новая украинская история.

Точно так же под кураторством Запада формируется новая мифология. На неделе Зеленский принимает иностранных парламентариев на «Буча саммите». Из заявленной «национальной трагедии» делают пиар-шоу. Все с той же целью — окончательно разделить некогда единые народы.

«Разрыв всех связей Украины и России — это результат операций западных спецслужб. США контролируют это несколькими способами. Мы финансируем все их правительство. Мы платим их политикам. Мы платим их полиции», — отметил бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Так создается универсальный инструмент — недееспособная, несамостоятельная и оторванная от народа элита. Фронтмен которой, Зеленский, кажется, окончательно потерял связь с реальностью. В днепропетровском госпитале он сначала раздает медали искалеченным боевикам, которых сам же насильно отправил на фронт.

Точно так же, с улыбкой на лице, он готовится сдать и остатки украинской экономики. Сделка по ресурсам — финальный аккорд западного эксперимента. Превращение некогда процветающей промышленной страны в сырьевую колонию. Урвать и себе кусочек пытаются и остальные «доброжелатели». Вот глава немецкого МИД в Киеве заявляет о своих правах.

«Некоторое время назад мы, европейцы, также подписали с Украиной соглашение о поставках сырья. И, конечно, все другие соглашения, которые будут заключены в будущем, должны соответствовать европейскому законодательству», — прокомментировала и. о. министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Пока заместитель министра иностранных дел Польши положил глаз на порт Одессы.

«Что я сейчас хочу предложить? Чтобы украинцы сдали в аренду, например, на пятьдесят лет или продали нам пристань, где поляки могли бы иметь свой зерновой порт», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

Любой эксперимент хорош только выгодой. А за свои финансовые интересы белые господа всегда готовы были постоять. Не потому ли Макрон, принимая парад, ходит Наполеоном? Пока его потешные войска на французских улицах разыгрывают будущее сражение за Незалежную. Получается, правда, так себе.

* — входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму