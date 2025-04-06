И там, и тут передают: арестованный мэр Стамбула создал цифрового двойника

Так он смог «участвовать» в митингах.

Протесты в Турции, и без того самые массовые за последние десять лет, приобретают совсем уж небывалую форму. Они, напомним, вспыхнули в середине марта после ареста мэра Стамбула Экрема Иммамоглу, одного из лидеров оппозиции. И понятно — его сторонники начали митинговать. Но сейчас акции стали настолько экзотическими, что стирается грань между реальностью и виртуальным миром.

Все началось с короткого видео, где на демонстрации в курортной Анталье в толпе был замечен аниматор в костюме Пикачу. Кадры стали вирусными и тут же породили целую волну творчества — в соцсетях появляется все больше и больше роликов, как Пикачу убегает от полиции, а есть изображения где его якобы арестовывают, а есть где он дает отпор полицейским, и не один, а в компании Джокера, Бэтмена и прочих супер-геройских голливудских персонажей.

Эти красочные картинки сгенерированы искусственным интеллектом. И это, пожалуй, первый случай, когда нейронные сети вмешиваются в социальные протесты. Причем это не только «народное» творчество, прием взяли на вооружение и представители турецкой оппозиции, которые создали цифровой аватар арестованного мэра и показывают видео с Имамоглу со сцены, где он фактически ведет уже предвыборную кампанию за пост президента Турции.

«Как кандидат в президенты я буду работать честно и достойно. Я буду неустанно бороться за демократический порядок без страха. Я доверяю себя в первую очередь Богу, а затем своей нации», — говорит Имамоглу.

Как это делается? Берется видео оригинальное с политиком, его пропускают через специальную компьютерную программу, пишут ему необходимый текст, а дальше искусственный интеллект озвучивает послание голосом этого человека и подгоняет видео так, чтобы движение губ и мимика соответствовали новому тексту. Подмены заметить практически невозможно.

Да, как и положено, такие выступления цифрового аватара маркируются, вот в правом углу надпись:

«Сгенерировано искусственным интеллектом».

Но показывают эти обращения на больших митингах, где десятки тысяч человек и понятно, что никто в толпе не прочитает это пояснение физически, а вот слова услышат. И это открывает большой простор для манипуляций. И никто не знает, как толпа отреагирует на очередной призыв цифрового аватара. А если со сцены призовут идти громить неугодных? Полицейских, не мусульман, иностранцев? Это опасные игры с разумом и реальностью.