«Подарок великому человеку» — Поплавская о работе над клипом в честь рекорда Овечкина

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 50 0

Актриса Поплавская приняла участие в съемках клипа в честь рекорда Овечкина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Хоккеист обогнал канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу.

Актриса Ангелина Поплавская поздравила с рекордом российского хоккеиста, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Знаменитость также поделилась своими впечатлениями о съемках клипа, посвященного его достижению.

«Здесь замечательная атмосфера, атмосфера ностальгии. <…> И атмосфера эта вся мне напоминает смену в молодежке, когда на трибунах все запели песню в поддержку наших хоккеистов», — рассказала звезда.

Накануне телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом, выпустив клип на хит «18 мне уже» — любимую песню спортсмена из репертуара музыкального коллектива. Премьера прошла в эфире телеканалов НМГ.

Фото, видео: @РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Поплавская сообщила, что была удивлена выбором песни — она попросту не знала, что это один из любимых хитов Овечкина.

«Сначала не поняла, как это связано с Александром, и почему „18 мне уже“, а потом как поняла! Оказывается, это его любимая песня в караоке. На самом деле, это и моя любимая песня тоже, как мы с ним похожи!» — рассказала актриса.

Поплавская подчеркнула, что рада быть той, кто смог поучаствовать в создании подарка великому человеку.

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — 894 шайбы. Свою 895-ю шайбу он забросил накануне, 6 апреля, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Превзойти Гретцки никто не мог четверть века. Сам канадский спортсмен превзошел достижение своего соотечественника хоккеиста Горди Хоу в 1994 году. При этом Гретцки следил за тем, как к нему подбирается Овечкин, и поддерживал его, желал российскому спортсмену не повторить, а побить его «вечный рекорд».

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