Тернистый путь: непрямые переговоры между Ираном и США могут скоро начаться

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Reuters: непрямые переговоры между Ираном и США могут начаться в ближайшее время

Непрямые переговоры между Ираном и США могут скоро начаться

Фото: Reuters/Dado Ruvic

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Однако все зависит от решения американской стороны.

Переговоры через посредников между Ираном и США начнутся, если со стороны Белого дома будет поддержка. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил в беседе с агентством высокопоставленный иранский чиновник, хоть Тегеран и отверг требование Вашингтона о проведении прямого диалога по ядерной программе, однако он готов это сделать через посредников. Связующим звеном в этом деле выступает Оман, который является давним каналом связи между соперничающими государствами.

«Непрямые переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона в отношении политического решения с Ираном», — сказал чиновник.

По словам чиновника, этот путь может быть «тернистым», но диалог может начаться в ближайшее время, если Соединенные Штаты поддержат это.

Иран, Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия подписали ядерную сделку в 2015-м году. По ней санкций против Ирана должны были отменить при условии ограничения Тегераном ядерной программы. Несмотря на это, в 2018 году Дональд Трамп вновь наложил американские санкции на Тегеран. Тогда Иран постепенно начал отказываться от обязательств по соглашению.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Женеве состоялся новый этап переговоров Ирана с Европой по ядерной программе

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