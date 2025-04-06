Несмотря на снегопад: в Москве открыли беговой сезон забегом «Апрель»

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 39 0

В Москве открыли беговой сезон 5-километровым забегом «Апрель»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дружинина Алевтина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дистанция составила пять километров.

В Москве состоялось торжественное открытие бегового сезона — стартом для него послужил забег «Апрель», в ходе которого атлеты пробежали пять километров. 5-tv.ru публикует эксклюзивные карты с места старта забега.

Маршрут одной восьмой марафона проходил по алее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Спортсмены вышли на забег даже несмотря на снежный буран, который обрушился сегодня на Москву — участников в легких беговых кофтах и спортивных штанах дружно поддерживали зрители и организаторы состязания. В соревнованиях приняли участие студенты различных столичных вузов — лучшие результаты среди них показали учащиеся НИУ ВШЭ и МПГУ.

Рекордсменами же сегодняшнего забега в мужской и женской категориях соответственно стали Иван Панферов с результатом в 14 минут и 56 секунд и Алла Сидорова с результатом в 16 минут и 55 секунд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские гимнасты отказались от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики из-за дискриминационных правил, направленных против России и Белоруссии.

-2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

14:29
Тернистый путь: непрямые переговоры между Ираном и США могут скоро начаться
14:11
Несмотря на снегопад: в Москве открыли беговой сезон забегом «Апрель»
13:56
Папа Римский появился перед верующими впервые после выписки из больницы
13:38
Москва занимает первое место в мире по числу автомобилей каршеринга
13:18
Обречены на болезни и одиночество: как дети расплачиваются за ссоры родителей
13:01
Стало известно, где может пройти прощание с Пашей Техником

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля для всех знаков зодиака
Погода застала врасплох: как избежать аварии в заморозки на летней резине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Снится бывший, смерть и погоня: что подсознание кричит через ночные кошмары

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп