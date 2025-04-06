Несмотря на снегопад: в Москве открыли беговой сезон забегом «Апрель»

Дистанция составила пять километров.

В Москве состоялось торжественное открытие бегового сезона — стартом для него послужил забег «Апрель», в ходе которого атлеты пробежали пять километров. 5-tv.ru публикует эксклюзивные карты с места старта забега.

Маршрут одной восьмой марафона проходил по алее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Спортсмены вышли на забег даже несмотря на снежный буран, который обрушился сегодня на Москву — участников в легких беговых кофтах и спортивных штанах дружно поддерживали зрители и организаторы состязания. В соревнованиях приняли участие студенты различных столичных вузов — лучшие результаты среди них показали учащиеся НИУ ВШЭ и МПГУ.

Рекордсменами же сегодняшнего забега в мужской и женской категориях соответственно стали Иван Панферов с результатом в 14 минут и 56 секунд и Алла Сидорова с результатом в 16 минут и 55 секунд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские гимнасты отказались от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики из-за дискриминационных правил, направленных против России и Белоруссии.