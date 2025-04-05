«Хороший прецедент»: Немов прокомментировал отказ гимнастов РФ от международных турниров

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 59 0

Алексей Немов: условия специальной комиссии FIG не подходили атлетам России

Фото, видео: © РИА Новости/ Нина Зотина; © РИА Новости/ Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Вопрос о возвращении отечественных спортсменов на международную арену будет решен.

Российские гимнасты отказались от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), потому что специальная комиссия выдвигала невыгодные требования для их допуска. Об этом сообщил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в беседе с 5-tv.ru.

«Здесь я принимаю полностью сторону наших ребят и девчонок, и тренерского штаба, и Федерации <…> Потому что если уже выступать, то уже выступать по полной программе, без всяких там вот таких вот непонятных условий. Это нечестно, опять же, я считаю», — поддержал решение спортсменов он.

Более того, Немов добавил, что ситуация в мировом спорте после ряда межгосударственных переговоров, уже улучшилась. Однако, исходя из его профессионального опыта, расслабляться спортсменам еще не стоит.

«Потепление, в любом случае, есть. Есть хороший прецедент, что некоторые виды спорта начали допускать. Слушайте, потихонечку, я думаю, что все возобновиться», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал о предвзятом отношении FIG к российским гимнастам.

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