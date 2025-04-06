В Москве прошло богослужение в день столетия кончины святителя Тихона

В Донском монастыре в Москве состоялась божественная литургия в честь столетия с момента кончины Патриарха Московского и Всея Руси Тихона. Именно в этом монастыре покоятся мощи священнослужителя.

Сегодняшнюю службу возглавил и провел предстоятель Русской православной церкви святейший патриарх Кирилл — по его же благословению 6 апреля 2025 года от Донского монастыря начнется всероссийский путь принесения мощей святителя Тихона.

Ковчег со святыней будет представлен в 90 городах России и Белоруссии — во многих из них также пройдут торжественные памятные мероприятия, посвященные 100-летию преставления патриарха.

Не остался в стороне от знаменательного события и президент Российской Федерации Владимир Путин — российский лидер назвал святителя Тихона мудрым и сострадательным наставником, отметив его заботу о сохранении традиций и канонов православной церкви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военнослужащие группировки войск «Центр» открыли в тыловом районе спецоперации уникальный блиндажный православный храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского.