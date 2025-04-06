Российские военнослужащие открыли подземный православный храм в зоне СВО

Уникальный блиндажный православный храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского открыли военнослужащие группировки войск «Центр» в тыловом районе спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Храм возвели в глубоком блиндаже силами военнослужащих и духовенства Центрального военного округа.

Как отметили представители оборонного ведомства, в современных боевых условиях полевые храмы-палатки недостаточно безопасны, поэтому было решено построить подземный храм. Его особенность во внутреннем куполе, военные возводили его в сложной полевой обстановке, но от технически затруднительной идеи не отказались.

В храме оборудованы алтарная часть и другие необходимые элементы полноценной церкви, там могут одновременно находиться около 100 человек. Верующие смогут посещать ее круглосуточно.

«У нас на территории нашей дислокации открылся такой замечательный храм, где мы можем до выполнения боевой задачи или после прийти, поставить свечку, раскрыть свою душу. Очень нужно, очень хорошо, что есть такой храм», — отметил заместитель командира штурмовой роты по военно-политической работе Давид Геворкян.

Церемонию освящения и открытия посетили помощник заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению иерей Евгений Циклаури, помощник командующего Центрального военного округа протоиерей Андрей Канев, представители духовенства группировки войск «Центр», а также военнослужащие и командный состав.

«Это очень важное открытие для каждого верующего человека, для каждого солдата. Потому что это то место, куда человек может прийти, побыть наедине со своими мыслями. Перед выполнением боевой задачи сюда может прийти, укрепиться духовно, помолиться за товарищей. Все помогали, кто чем может», — добавил Кирилл Кириллов, заместитель командира штурмовой роты по военно-политической работе.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, новый храм будет способствовать духовной поддержке бойцов, даст верующим военным возможность молиться и участвовать в богослужениях.

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