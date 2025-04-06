В Иране предложили создать ядерное оружие для равноправных переговоров с Западом

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Османи: создание ядерного оружия обеспечит Ирану равные условия в диалоге с США

В Иране призвали создать ядерное оружие для равноправного диалога с Западом

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Мировая надменность не позволяет придерживаться принципа, связанного с отсутствием войны.

Иран должен ускорить процесс разработки ядерного оружия, чтобы в будущем иметь возможность вести переговоры с США на равных условиях. Об этом заявил Мохаммад Касим Османи, депутат иранского парламента в эфире телеканала SNN.

«Если у нас нет иного инструмента для борьбы с издевательством и чрезмерными требованиями, то единственный путь — стремительное и безостановочное движение к созданию ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания», — подчеркнул Османи.

Он отметил, что, несмотря на желание избежать войны, «мировая надменность» оставляет Тегерану лишь один путь для обеспечения своей безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что США могут прибегнуть к военному конфликту с Ираном, если альтернативные способы разрешения разногласий не дадут результата.

По словам Стивена Уиткоффа, Вашингтон продолжит настаивать на недопустимости ядерного оружия в руках Ирана и его разработок в этой области, но в первую очередь будет стремиться к дипломатическому решению проблемы.

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