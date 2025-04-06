В Иране предложили создать ядерное оружие для равноправных переговоров с Западом
Османи: создание ядерного оружия обеспечит Ирану равные условия в диалоге с США
Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin
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Мировая надменность не позволяет придерживаться принципа, связанного с отсутствием войны.
Иран должен ускорить процесс разработки ядерного оружия, чтобы в будущем иметь возможность вести переговоры с США на равных условиях. Об этом заявил Мохаммад Касим Османи, депутат иранского парламента в эфире телеканала SNN.
«Если у нас нет иного инструмента для борьбы с издевательством и чрезмерными требованиями, то единственный путь — стремительное и безостановочное движение к созданию ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания», — подчеркнул Османи.
Он отметил, что, несмотря на желание избежать войны, «мировая надменность» оставляет Тегерану лишь один путь для обеспечения своей безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал, что США могут прибегнуть к военному конфликту с Ираном, если альтернативные способы разрешения разногласий не дадут результата.
По словам Стивена Уиткоффа, Вашингтон продолжит настаивать на недопустимости ядерного оружия в руках Ирана и его разработок в этой области, но в первую очередь будет стремиться к дипломатическому решению проблемы.
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