«Я наслаждаюсь моментом»: Овечкин высказался о матче с «Нью-Йорк Айлендерс»

Российскому хоккеисту осталось забить всего один гол, чтобы стать лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», наслаждается происходящими событиями. Этим он поделился перед важным матчем против «Нью-Йорк Айлендерс», в котором он может установить рекорд НХЛ по количеству забитых голов.

«Это весело. Как я и говорил, я наслаждаюсь моментом. К этому много внимания, но ты просто выходишь и играешь в хоккей», — сказал Овечкин в предматчевом интервью.

На данный момент Овечкин забил 894 гола в НХЛ. В последнем матче против «Чикаго Блэкхокс» россиянин оформил дубль и сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по количеству голов в истории лиги. Теперь Овечкин всего в одном голе от того, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что профессионализм и талант нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина подтверждаются тем, что он вдохновляет детей стремиться попробовать свои силы в хоккее. Об этом рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.