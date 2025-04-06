Гретцки поздравил Овечкина с новым рекордом по голам в НХЛ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 137 0

Он лично вышел на лед и обнял россиянина.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Алексеев; 5-tv.ru

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Торжественная церемония в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина прошла на стадионе UBS Arena в Нью-Йорке. В воскресенье, 6 апреля, российский форвард побил рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в «регулярках» НХЛ. Для этого ему понадобилось 1487 матчей. После забитого гола встреча была приостановлена для проведения символического мероприятия.

Гретцки присутствует на игре и лично вышел на лед, чтобы поздравить российского хоккеиста с историческим достижением.

Кроме Гретцки, Овечкина поздравили комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Бэттмэн и владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тэд Леонсис. В мероприятии также приняла участие семья российского хоккеиста: его мать Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта СССР, а также жена и двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, давний друг Александра Овечкина, перепел его любимую песню в честь рекорда хоккеиста.

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