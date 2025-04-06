Китайские ученые предупредили о возможных новых землетрясениях в Азии

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 22 0

SCMP: китайские ученые предупредили о повышенном риске землетрясений в Азии

Китайские ученые предупредили о риске новых землетрясений в Азии

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заявление было сделано за восемь дней до трагедии в Мьянме.

Китайские ученые предсказали повышенный риск крупных землетрясений в Китае и соседних регионах. Данное заявление прозвучало всего за несколько дней до землетрясения в Мьянме 28 марта. Об этом шестого апреля сообщила газета «South China Morning Post».

Исследование было опубликовано 20 марта в журнале «Journal of Geodesy and Geodynamics».

Ученые во главе с Чжу Хунбином, старшим инженером Пекинского сейсмологического агентства, проанализировали сейсмические данные с 1879 года и выявили шесть периодов с высокой сейсмической активностью.

«Сейсмологи предсказали, что землетрясение 28 марта (в Мьянме. — Прим.ред.) будет не последним таким инцидентом. Их исследование показывает, что сейчас существует повышенный риск катастрофических землетрясений в Китае и соседних регионах», — написано в статье SCMP.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв землетрясения в Мьянме составило 3564 человека. В ходе спасательных операций, проводимых как местными, так и международными службами, удалось найти и спасти 653 человека, а также извлечь тела 682 погибших. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн поблагодарил сотрудников МЧС России за помощь в ликвидации последствий трагедии.

-2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

23:50
«Это был толчок и мотивация»: Александр Овечкин поддерживал актеров «Молодежки»
23:30
Армия Ирана приведена в состояние повышенной готовности
23:15
Китайские ученые предупредили о возможных новых землетрясениях в Азии
23:00
Теперь официально: появился клип с поздравлением Овечкина с мировым рекордом
22:50
«Горжусь, что играл вместе с Сашей»: Зарипов поздравил Овечкина с рекордом
22:36
«Куплю тебе машину, если забросишь 900 шайб»: Гретцки поздравил Овечкина с рекордом

Сейчас читают

Он это сделал: Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ
«Саша не только легенда хоккея»: Сергей Жуков поздравил Овечкина с рекордом
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Снится бывший, смерть и погоня: что подсознание кричит через ночные кошмары

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп