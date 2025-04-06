Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3564 человек

Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 3564 человек. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«В результате землетрясения в стране погибло 3564 человека, 5012 человек пострадали, 210 человек считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате работы местных и международных спасательных служб были обнаружены и спасены 653 человека, а также извлечены тела 682 погибших.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн выразил признательность сотрудникам МЧС России за содействие в устранении последствий землетрясения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время ожидается прибытие еще трех самолетов МЧС России с гуманитарной помощью общим весом около 100 тонн.

В некоторых государствах Азии случились сильные подземные толчки. В Мьянме произошло два землетрясения. Первое имело магнитуду 7,7, а второе — 6,4. Очаг одного из землетрясений находился в 31 километре к северо-западу от города Мандалай.