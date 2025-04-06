Армия Ирана приведена в состояние повышенной готовности

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Государство рассмотрит поддержку от США странам Ближнего Востока как вражеский акт.

Армия Ирана приведена в состояние повышенной готовности

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

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Армия Ирана находится в состоянии выросшей боевой готовности в соответствии с приказом верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. К такому решению привели угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана. Об этом стало известно из сообщения агентства Reuters, которое ссылается на источники.

Глава государства заявил об уведомлении Ираном стран Ближнего Востока, а именно Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, ОАЭ и Турции, о том, что любая поддержка данных территорий со стороны Соединенных Штатов будет рассматриваться исламской республикой как акт враждебности.

«Это будет иметь для них серьезные последствия», — поделился с Reuters собеседник.

По его словам, непрямые переговоры при посредничестве Омана дают основания для оценки серьезности намерений Белого дома в отношении проблемы с Ираном.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Иране предложили создать ядерное оружие для равноправных переговоров с Западом. Об этом член однопалатного парламента Ирана Мохаммад Касим Османи рассказал в эфире телеканала SNN.

В свою очередь специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщал о возможности начала военного конфликта между США и Ираном.

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