Теперь официально: появился клип с поздравлением Овечкина с мировым рекордом

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 013 0

Появился клип с поздравлением Овечкина с мировым рекордом

Фото, видео: Adam Hunger/AP/TASS; 5-tv.ru

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Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков преподнес подарок своему давнему другу.

Вышел официальный клип, в котором Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх!», и телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) поздравляют Александра Овечкина, российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», с новым мировым рекордом.

Текст известной композиции «18 мне уже», которая является фаворитом Овечкина в репертуаре группы, был адаптирован Жуковым под знаменательное событие — 895-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В видео приняли участие игроки Континентальной и Молодежной хоккейных лиг, а также актеры из сериала «Молодежка».

В процессе съемок на «ВТБ Арене» приняли участие его первый наставник Александр Филиппов. Кроме того, в мероприятии приняли участие и другие прославленные хоккеисты, среди которых были Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов и Алексей Сопин.

В воскресенье, 6 апреля, Александр Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые слова Овечкина, после установленного рекорда.

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