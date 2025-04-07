«Наша с братиком ошибка»: какой уговор между Торсуевами едва не разрушил их карьеру

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 783 0

Актеры Юрий и Владимир Торсуевы долгий период не снимались отдельно

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артисты не сразу поняли, что договоренность оборачивалось им боком.

Исполнивший роль Сыроежкина в знаменитом советском фильме «Приключения Электроника» актер Юрий Торсуев рассказал о договоре с братом, который для обоих мог завершиться уходом из кино. Этим он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании дня рождения и годовщины свадьбы исполнительницы Милены Дейнеги.

По словам артиста, самой большой ошибкой для близнецов было то, что они приняли решение не сниматься в лентах поодиночке. Как они поняли позже, такой подход не продуктивен для творчества.

«У нас был большой перерыв. Одна из причин этого перерыва — наша с братиком ошибка. Мы договорились сниматься только вдвоем. Но потом мы решили, что договор этот можно расторгнуть. И на сегодняшний день у нас фильмография больше 40 фильмов», — пояснил актер.

К тому же, по словам Юрия, он не соревнуется с братом за роли в кинокартинах. Он отметил, что, несмотря на отмену договоренности, со своим близнецом Владимиром Торсуевым всегда остается «в одной команде».

После знаменитого амплуа хулигана Сережи Сыроежкина актерская биография Юрия не пополнялась около 10 лет. Он отказывался от предложений режиссеров, поскольку нужно было сниматься в отдельности от брата. На экранах зрители увидели Торсуевых лишь в 1992 году, спустя 13 лет. Тогда артисты снялись в исторической драме Николая Фомина «Русские братья».

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Торсуев рассказал, чем отличается от брата-близнеца.

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