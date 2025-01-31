Невозможно перепутать: Владимир Торсуев рассказал, чем отличается от брата-близнеца

Несмотря на одинаковую внешность, характеры родственников совершенно разные.

Исполнивший роль Электроника в знаменитом советском фильме актер Владимир Торсуев рассказал, что он и его брат-близнец Юрий совершенно разные по характеру, поэтому их сложно перепутать.

«С точностью могу сказать, что вот эта разность все время присутствует», — рассказал актер корреспонденту 5-tv.ru во время благотворительного светского раута «Наш мир — 21 век».

Владимир считает, что роль лидера в разное время жизни доставалась то ему, то брату. Их поведение в обществе и проявление себя на съемочной площадке зависело от обстоятельств.

«В зависимости от жизненной ситуации мы периодически меняемся», — сказал он.

Актер находит различия со своим близнецом в индивидуальных характерах. По его словам, Юрий более вспыльчивый, в связи с чем родственников сразу можно отличить.

«Всегда считалось, что я более спокойный, более уравновешенный. Наверное, поэтому режиссер так придумал, что братик играл Сыроежкина, а я Электроника», — пояснил Владимир.

Неразлучным братьям-близнецам Владимиру и Юрию Торсуевым, звездам кинокартины «Приключения Электроника», уже по 58 лет. После прославленных ролей в 1990-е годы братья торговали продуктами и открыли клуб. Однако с бизнесом не сложилось. Сейчас Владимир женат уже в пятый раз, у него одна дочь Елизавета. Юрий был женат дважды, он воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочь Анастасию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что исполнивший роль Электроника Торсуев вернется на экраны. Короткометражный игровой фильм 2024 года с участием актера уже можно посмотреть в открытом доступе.