Невозможно перепутать: Владимир Торсуев рассказал, чем отличается от брата-близнеца

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 418 0

Актер Владимир Торсуев заявил, что его нельзя спутать с братом-близнецом

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Несмотря на одинаковую внешность, характеры родственников совершенно разные.

Исполнивший роль Электроника в знаменитом советском фильме актер Владимир Торсуев рассказал, что он и его брат-близнец Юрий совершенно разные по характеру, поэтому их сложно перепутать.

«С точностью могу сказать, что вот эта разность все время присутствует», — рассказал актер корреспонденту 5-tv.ru во время благотворительного светского раута «Наш мир — 21 век».

Владимир считает, что роль лидера в разное время жизни доставалась то ему, то брату. Их поведение в обществе и проявление себя на съемочной площадке зависело от обстоятельств.

«В зависимости от жизненной ситуации мы периодически меняемся», — сказал он.

Актер находит различия со своим близнецом в индивидуальных характерах. По его словам, Юрий более вспыльчивый, в связи с чем родственников сразу можно отличить.

«Всегда считалось, что я более спокойный, более уравновешенный. Наверное, поэтому режиссер так придумал, что братик играл Сыроежкина, а я Электроника», — пояснил Владимир.

Неразлучным братьям-близнецам Владимиру и Юрию Торсуевым, звездам кинокартины «Приключения Электроника», уже по 58 лет. После прославленных ролей в 1990-е годы братья торговали продуктами и открыли клуб. Однако с бизнесом не сложилось. Сейчас Владимир женат уже в пятый раз, у него одна дочь Елизавета. Юрий был женат дважды, он воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочь Анастасию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что исполнивший роль Электроника Торсуев вернется на экраны. Короткометражный игровой фильм 2024 года с участием актера уже можно посмотреть в открытом доступе.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Стремительный рывок: гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
«Не сидит на шее»: бывшая заступилась за Сердюкова, которого считают альфонсом
22:37
Whiskas и Pedigree исчезнут из РФ? Производитель прокомментировал ситуацию
22:24
Невозможно перепутать: Владимир Торсуев рассказал, чем отличается от брата-близнеца
21:57
На Украине уволили распевавшего русские песни мэра
21:43
«Мы падали. И это был уже не сон»: самые жуткие авиакатастрофы в истории спорта
21:19
Вооруженный грабитель вынес из банка в Екатеринбурге семь миллионов рублей

Сейчас читают

В Петербурге задержали скрывавшегося 14 лет киллера
«Любимая дочь забирает мое наследие»: Федосеева-Шукшина устала от козней семьи
«Добрый знак»: каким для вас станет 2025 год в финансовом плане
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год