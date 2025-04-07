Подпольная пластическая операция чуть не убила сына Никаса Сафронова Луку

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Лука Сафронов: подпольная пластическая операция привела к инсульту

Подпольная пластическая операция чуть не убила сына Никаса Сафронова Луку

Фото: Instagram*/lukasafronovofficial

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Наследник художника хотел избавиться от лишних килограммов.

У сына народного художника России Никаса Сафронова Луки были проблемы со здоровьем из-за подпольной пластической операции. Об этом сообщил сам наследник художника в эфире федерального канала.

По словам Луки, он с раннего возраста страдал от проблем с лишним весом из-за вредной привычки заедать стресс. Однажды он решился на подпольную пластическую операцию, чтобы избавиться от лишних килограммов. Хирургическое вмешательство проходило на съемной квартире. В итоге последствия той операции довели Луку до инсульта.

Идея сбросить вес таким радикальным способом появилась из-за давления общества, в том числе Сафронова-старшего. В 17 лет сын художника весил 150 килограммов. Из-за этого возникли проблемы в музыкальной школе, руководство которой настаивало на похудении молодого человека, о чем и сообщило отцу подростка.

«Он (Никас Сафронов. — Прим. ред.) мне сказал: „Не похудеешь — мы больше не общаемся“. Я думал, что это ему нужно для каких-то своих внутренних амбиций, потому что он художник, он привык видеть что-то красивое», — вспоминал Лука.

Только после того, как стремление сбросить вес привело мужчину на больничную койку, родитель перестал настаивать на дальнейшем похудении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никас Сафронов оценил подарок Путина Трампу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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