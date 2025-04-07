Заслуженная артистка России знает супругу легендарного хоккеиста с 11 лет. Вместе со всей страной она обрадовалась рекорду спортсмена.

Заслуженная артистка РФ Жасмин поздравила российского хоккеиста Александра Овечкина с 895-й шайбой в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Певица отметила давнюю дружбу с супругой спортсмена Анастасией Шубской, о чем рассказала в беседе с журналистами.

«Безусловно, я в очень хороших отношениях с Анастасией и Александром. Анастасию я знаю с 11 лет, даже, по-моему, поменьше. Мы называем друг друга сестрами. Я старшая сестра, а она — младшая. Я безумно жду, когда они приедут, когда закончатся его, скажем так, матчи», — поделилась артистка.

Звезда безумно рада и счастлива, что Овечкину удалось забить рекордный гол. По ее словам, хоккеист является гордостью нашей страны. Жасмин также отметила, что Овечкин — очень добрый и веселый человек, который всегда с большим трепетом относится к своей жене и детям. Супругу он носит на руках, дарит ей постоянно подарки. Кроме того, хоккеист очень любит своих маму и брата.

Одно из любимых хобби Овечкина — это караоке. Жасмин поделилась, что когда спортсмен с семьей приезжают в РФ, они все вместе ходят исполнять песни в музыкальные заведения.

Любимая песня Овечкина у группы «Руки Вверх!» — это хит «18 мне уже». Телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер коллектива Сергей Жуков поздравили российского хоккеиста с мировым рекордом, выпустив клип на любимую музыкальную композицию Овечкина.

В съемках, которые прошли на «ВТБ Арене», приняли участие также первый тренер Овечкина Александр Филиппов, игроки клуба «Легенды хоккея» Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов, Алексей Сопин.

Adam Hunger/ТАСС; 5-tv.ru

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — 894 шайбы. Свою 895-ю шайбу он забросил накануне, 6 апреля, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Превзойти Гретцки никто не мог четверть века. Сам канадский спортсмен превзошел достижение своего соотечественника хоккеиста Горди Хоу в 1994 году. При этом Гретцки следил за тем, как к нему подбирается Овечкин, и поддерживал его, желал российскому спортсмену не повторить, а побить его «вечный рекорд»