«Вопиющий акт терроризма»: боевики ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 65 0

Боевики ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

Фото, видео: Спринчак Валентин/ТАСС; Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Повреждены окна в помещениях, трубы системы отопления, электропроводка, а также легковой автомобиль.

Украинские боевики атаковали городскую больницу в Каменке-Днепровской, расположенной в Запорожской области. Об этом 7 апреля сообщил глава региона Евгения Балицкого.

«Вопиющий акт терроризма — обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил Балицкий, в ходе инцидента никто из сотрудников и пациентов не получил травм. В результате атаки были повреждены окна в помещениях, трубы системы отопления, электропроводка, а также легковой автомобиль.

Ранее на 5-tv.ru сообщал о том, что в понедельник вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Катериновка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В начале апреля наши военные освободили еще два населенных пункта — Успеновку и Розовку, которые также находятся в ДНР. Об этом также сообщал 5-tv.ru.

Кроме того, за прошедшую неделю украинские боевики потеряли до 1975 человек личного состава. Также в ДНР было уничтожено 12 танков за семь дней.

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:31
Кабальные условия: Украина готовится к очередным переговорам с США
18:20
Ревнует к бывшей? Костенко расстроена из-за общения Тарасова с Бузовой
18:09
Путин подписал закон о штрафах за переход железнодорожных путей на красный свет
17:58
«Они поймут»: к какому сотрудничеству могут вернуться Россия и Европа
17:45
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи
17:29
Не нервничай: как стресс влияет на здоровье опорно-двигательной системы

Сейчас читают

На Украине призывают экономить электроэнергию: холодно и нет солнца
Нефть взяла курс на $ 60: как низко могут упасть цены и надолго ли
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп