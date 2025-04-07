Повреждены окна в помещениях, трубы системы отопления, электропроводка, а также легковой автомобиль.

Украинские боевики атаковали городскую больницу в Каменке-Днепровской, расположенной в Запорожской области. Об этом 7 апреля сообщил глава региона Евгения Балицкого.

«Вопиющий акт терроризма — обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил Балицкий, в ходе инцидента никто из сотрудников и пациентов не получил травм. В результате атаки были повреждены окна в помещениях, трубы системы отопления, электропроводка, а также легковой автомобиль.

Ранее на 5-tv.ru сообщал о том, что в понедельник вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Катериновка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В начале апреля наши военные освободили еще два населенных пункта — Успеновку и Розовку, которые также находятся в ДНР. Об этом также сообщал 5-tv.ru.

Кроме того, за прошедшую неделю украинские боевики потеряли до 1975 человек личного состава. Также в ДНР было уничтожено 12 танков за семь дней.