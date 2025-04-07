Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в 50% с девятого апреля

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Трамп предупредил Китай о введении дополнительных пошлин в 50% с 9 апреля

Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в размере 50% с 9 апреля

Фото: Reuters/Carlos Barria

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Введенные тарифы только усугубляют торговую ситуацию между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные тарифы на китайские товары в размере 50%, если Пекин не откажется от своих ответных мер на американские пошлины. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

Эта угроза стала реакцией на введенные Китаем тарифы в размере 34%, которые, по мнению Трампа, усугубляют и без того сложную торговую ситуацию между двумя странами. В своем сообщении он подчеркнул: если Китай не отменит повышение пошлин до 8 апреля 2025 года, США введут новые санкции уже с 9 апреля.

«Кроме того, все переговоры с Китаем относительно их запрошенных встреч с нами будут прекращены!» — добавил Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что торговые ограничения против России не были введены, поскольку США продолжают переговоры по разрешению конфликта в Украине. Как пояснил Кевин Хассет, глава Национального экономического совета, Дональд Трамп решил не смешивать эти два вопроса, пока ведутся переговоры с Москвой.

Он также отметил, что главной целью является спасение жизней, которые теряют обе стороны в ходе конфликта, и обсуждение пошлин в этом контексте было бы неприемлемо.

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