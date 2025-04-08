Наш Илья Муромец: солистки группы «Фабрика» специально спели для Овечкина
Солистки группы «Фабрика» специально спели для Овечкина
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru
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Девушки поздравили хоккеиста с рекордным 895-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ.
Солистки группы «Фабрика» поздравила российского хоккеиста, капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с его мировым рекордом, исполнив для него песню на фестивале «Удачные песни 2025».
В интервью для 5-tv.ru певицы Ирина Тонева, Валерия Девятова и Екатерина Москалева пожелали спортсмену дальнейших успехов и сравнили его с героем русских былин Ильей Муромцем, отметив его силу и решимость.
Российский хоккеист забил 6 апреля 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Он побил рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. А превзойти канадского спортсмена никто не мог с 1994 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженная артистка РФ Жасмин поздравила Александра Овечкина с его 895-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ. Певица подчеркнула свою крепкую дружбу с супругой хоккеиста Анастасией Шубской и выразила большую радость по поводу рекорда Овечкина. Жасмин отметила, хоккеист — настоящая гордость России, а также очень добрый и веселый человек, который с трогательной заботой относится к своей семье.
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