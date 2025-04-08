Наша гордость: клип с поздравлением Овечкина набрал свыше 4,7 миллиона просмотров в соцсетях

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 103 0

Клип с поздравлением Овечкина набрал свыше 4,7 миллиона просмотров в соцсетях

Фото, видео: Adam Hunger/AP/TASS

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Лидер группы «Руки Вверх!» специально переписал текст песни «18 мне уже» к рекордному голу хоккеиста.

Официальный клип с поздравлением российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с мировым рекордом от лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и телеканалов холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) набрал в социальных сетях порядка 4,7 миллиона просмотров.

Лидер музыкального коллектива переписал текст знаменитого трека «18 мне уже» за один день. Эта композиция была выбрана неслучайно — именно ее любит петь Овечкин, когда бывает в караоке.

Съемки клипа проходили на «ВТБ Арене». В нем снялись спортсмены Континентальной и Молодежной хоккейных лиг (КХЛ, МХЛ), а также актеры сериала «Молодежка». Кроме того, участие в съемках принял и первый тренер Овечкина Александр Филиппов.

Овечкин забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся 6 апреля. Российский хоккеист побил рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Превзойти канадца никто не мог с 1994 года. Теперь от Овечкина ждут новый рекорд — тысячу шайб.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с первым голом в карьере Овечкина. Свою первую шайбу хоккеист забросил 20 лет назад!

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