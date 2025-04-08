Артиллеристы накрыли шквальным огнем боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчеты пушек «Гиацинт-Б» буквально разрубают тишину, отправляя снаряды в сторону противника.
Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили укрепленный командный пункт и живую силу подразделения ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
На предоставленным Минобороны кадрах артиллеристы с помощью «Гиацинт-Б» буквально разрубают тишину, отправляя снаряды в сторону противника. Расчеты пушек выполнили наводку по координатам целей и беглым огнем поразили их на расстоянии более 20 километров.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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