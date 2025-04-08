Расчеты пушек «Гиацинт-Б» буквально разрубают тишину, отправляя снаряды в сторону противника.

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили укрепленный командный пункт и живую силу подразделения ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

На предоставленным Минобороны кадрах артиллеристы с помощью «Гиацинт-Б» буквально разрубают тишину, отправляя снаряды в сторону противника. Расчеты пушек выполнили наводку по координатам целей и беглым огнем поразили их на расстоянии более 20 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.