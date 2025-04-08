Экс-жена Паши Техника рассказала сыну о смерти папы: «Летает теперь на небесах»

Ребенку рэпера всего шесть лет.

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая рассказала шестилетнему сыну о смерти отца. Реакцией ребенка на утрату родителя она поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

«Рассказала сейчас Ванюше о том, что папа болел и теперь летает на небесах — что умер. Конечно, поплакали, но вроде как некритично отреагировал… Без суперистерики», — написала она.

Как пишет издание 7Дней.ru, хотя у исполнителя и были непростые отношения с бывшей женой, но он искренне любил своего сына и позаботился о его будущем при жизни. Рэпер успел вложить значительные средства в недвижимость. Он приобрел квартиру в столице, стоимость которой составляет около 20 миллионов рублей.

Кроме того, у него была собственность в столичных районах Перово и Некрасовка, общая стоимость которых оценивается примерно в десять миллионов рублей.

Паша Техник скончался 6 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. С конца марта он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Директор артиста Марк Яровный сообщил, что причиной смерти рэпера стала легочная инфекция.

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