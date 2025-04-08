Изменение цвета не всегда говорит о переохлаждении.

Посиневшие губы могут сигнализировать о серьезных заболеваний и требует немедленного обращения к врачу. Об этом заявил заслуженный врач России Александр Коньков в беседе с изданием Lenta.ru.

По словам врача, изменение цвета губ может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой, недостаток кислорода в организме, анемию, а также на инфекционные заболевания, такие как истинный или ложный круп. Кроме того, этот симптом может быть связан с неврологическим заболеванием Рейно или аллергической реакцией.

Однако, по словам эксперта, при переохлаждении организма посинение губ не должно вызывать беспокойства. В этом случае происходит централизация кровообращения, то есть кровь концентрируется в жизненно важных органах — мозге, сердце и почках.

Врач подчеркнул, что внезапное изменение цвета губ является важным сигналом для обращения к врачу для диагностики и получения рекомендаций. Особенно это касается случаев, когда посинение губ сопровождается другими симптомами, такими как одышка, боль в груди или мышечные спазмы.

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