Думай и худей: сколько калорий тратит мозг в сутки

Этот орган является самым энергозатратным.

Человеческий мозг тратит около 240–350 килокалорий в день. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Эльвира Фесенко в беседе с изданием Газета.ру.

Головной мозг является наиболее важным и энергозатратным органом. Несмотря на то, что его масса составляет всего 2% от общей массы тела, он потребляет около 20% от всей энергии, необходимой для поддержания жизнедеятельности организма, независимо от образа жизни. Как объяснила эксперт, в пересчете на калории в среднем это составляет примерно 240–350 килокалорий в день.

Но эти показатели индивидуальны. Например, когда человек постоянно волнуется, его мозг может потреблять больше энергии, чем обычно.

Согласно теории «эгоистичного мозга», существуют механизмы, которые поддерживают высокий уровень энергии в мозге за счет остального организма.

Стресс приводит к ряду метаболических изменений: активируются гормоны, повышается потребление глюкозы, а митохондрии перестраиваются. Например, всего за десять минут стресса мозг может увеличить потребление глюкозы на 26% от своей суточной нормы.

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