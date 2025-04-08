«Знаю наизусть»: Жуков заставил детей выучить написанные им песни ВИА «Васильки»

Музыкант не смог посетить премьеру одноименного сериала из-за болезни. Слово взяла его дочь Ника. И заодно пожаловалась на отца-энтузиаста.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков сделал своих детей главными фанатами творчества ВИА «Васильки» — выдуманного коллектива из одноименного сериала, для которого он написал 16 песен. Об этом рассказала дочь музыканта Ника Жукова на премьере драмеди в столичном театре «Одеон». Сам артист не смог присутствовать на мероприятии из-за болезни. Наследница решила выступить со словом вместо него.

«Мы знаем, насколько важен этот проект для моего папы. К сожалению, папе не удалось приехать, он заболел и даже отменил два города для того, чтобы приехать в Москву и лечиться. Я говорю сейчас это вам, потому что знаю, этот проект безумно для него важен. И сколько он вложил сюда музыки, творчества, любви — это просто невероятно», — сказала Ника.

Сериал «ВИА «Васильки» представляет собой историю возрождения популярной в советское время, а потом надолго забытой музыкальной группы. В главных ролях сплошь звезды — Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Анна Котова, Игорь и Григорий Верники. Композитором проекта стал Сергей Жуков.

Созданные им композиции Его песни звучали на сцене «Одеона», а гостей премьеры тем временем угощали мороженым в вафельных стаканчиках. Как отметила Ника, к премьере она уже была первым знатоком творчества ВИА «Васильки». Все благодаря увлеченности отца.

«Мы недавно уезжали, и каждый день у нас была дорога час до города. И каждый час мы слушали треки „Васильков“, поэтому я теперь главный фанат, знаю их песни наизусть. Нас заставляли… Но зато они были крутые, и это говорит о том, как папе нравился этот проект и как он сильно в него вложился», — поделилась со смеющимся залом Ника Жукова.

Над проектом компания «Руки Вверх! Продакшн» работала при поддержке «НМГ Студии». Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink 10 апреля, затем сериал выйдет в эфире телеканала СТС.

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