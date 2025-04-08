В центре Брянска столкнулись 15 автомобилей

Гололедица стала причиной массовой аварии в Брянске. Водитель иномарки не справился с управлением. Машину развернуло на скользкой дороге, выбросило на бордюрный камень.

Затем автомобиль отлетел на разделитель. Сразу после этого столкнулись четыре машины, а затем еще десять.

Жертв удалось избежать. В результате массового ДТП только один участник обратился за медицинской помощью.