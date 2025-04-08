В центре Брянска столкнулись 15 автомобилей
Непогода не дала машинам разъехаться.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко;5-tv.ru
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Гололедица стала причиной массовой аварии в Брянске. Водитель иномарки не справился с управлением. Машину развернуло на скользкой дороге, выбросило на бордюрный камень.
Затем автомобиль отлетел на разделитель. Сразу после этого столкнулись четыре машины, а затем еще десять.
Жертв удалось избежать. В результате массового ДТП только один участник обратился за медицинской помощью.
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