Погодные аномалии зафиксированы в Казани и Краснодарском крае

Главный аэропорт Татарстана перешел на работу по фактической погоде. Пассажиры проводят в терминале по несколько часов.

Аэропорт Казани перешел на работу по фактической погоде. На город опустился плотный туман, видимость упала практически до нуля. Рейсы прибывают и отправляются с многочасовыми задержками. С огромным опозданием сегодня приземлились суда из Москвы, Грозного, Челябинска, Нового Уренгоя и Душанбе.

В терминале до сих пор ждут посадки пассажиры, которые с утра не могут вылететь в Иркутск. Время постоянно переносится.

Сложная и даже опасная метеообстановка и в Краснодарском крае. Сейчас идет снег — аномальное явление для апреля. А в ближайшие часы ожидается град и штормовой ветер до 25 м/с.