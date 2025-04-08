Погодные аномалии зафиксированы в Казани и Краснодарском крае
Авиарейсы в Казани задерживаются из-за сильного тумана
Фото, видео: Лысцева Марина/ТАСС; 5-tv.ru
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Главный аэропорт Татарстана перешел на работу по фактической погоде. Пассажиры проводят в терминале по несколько часов.
Аэропорт Казани перешел на работу по фактической погоде. На город опустился плотный туман, видимость упала практически до нуля. Рейсы прибывают и отправляются с многочасовыми задержками. С огромным опозданием сегодня приземлились суда из Москвы, Грозного, Челябинска, Нового Уренгоя и Душанбе.
В терминале до сих пор ждут посадки пассажиры, которые с утра не могут вылететь в Иркутск. Время постоянно переносится.
Сложная и даже опасная метеообстановка и в Краснодарском крае. Сейчас идет снег — аномальное явление для апреля. А в ближайшие часы ожидается град и штормовой ветер до 25 м/с.
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