Секретный штаб в Германии помогал Киеву разрабатывать боевые операции
Залужный: секретный штаб в Германии помогал Киеву разрабатывать операции
Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru
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Но планы всегда согласовывались с Вашингтоном.
С планированием операций в начале конфликта Украине помогали США. Экс-главком ВСУ Залужный раскрыл ранее засекреченные данные. В соцсети он написал о том, что координационный центр украинской армии находится в Германии.
На базе штаба проводили военные игры, определяли задачи ВСУ, после чего передавали информацию кураторам в Вашингтоне и европейских столицах.
Признание Залужного подтверждает информацию, которую ранее опубликовала американская газета The New York Times. В ней говорилось, что США в 2022 году проверяли и контролировали каждый удар реактивных систем залпового огня HIMARS.
ВМС передавали Киеву разведданные для нанесения ударов по российским кораблям в Черном море. А в прошлом году американские военные помогали Киеву наносить удары вглубь России.
К слову, Президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что действиями ВСУ руководит Запад и Америка, а украинская армия выступает в роли марионеток.
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