Но планы всегда согласовывались с Вашингтоном.

С планированием операций в начале конфликта Украине помогали США. Экс-главком ВСУ Залужный раскрыл ранее засекреченные данные. В соцсети он написал о том, что координационный центр украинской армии находится в Германии.

На базе штаба проводили военные игры, определяли задачи ВСУ, после чего передавали информацию кураторам в Вашингтоне и европейских столицах.

Признание Залужного подтверждает информацию, которую ранее опубликовала американская газета The New York Times. В ней говорилось, что США в 2022 году проверяли и контролировали каждый удар реактивных систем залпового огня HIMARS.

ВМС передавали Киеву разведданные для нанесения ударов по российским кораблям в Черном море. А в прошлом году американские военные помогали Киеву наносить удары вглубь России.

К слову, Президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что действиями ВСУ руководит Запад и Америка, а украинская армия выступает в роли марионеток.