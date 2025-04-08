Пошлины Дональда Трампа вызывают тревогу у глобальных игроков

Тарифной политикой президента США Дональда Трампа недоволен даже его ближайший соратник — предприниматель Илон Маск. Как пишет газета The Washington Post, миллиардер лично обратился к главе Белого дома с просьбой пересмотреть пошлины.

Акции компании Маска Tesla рухнули почти на 10%. Однако, как отмечают источники издания, попытка успехом не увенчалась. Более того, растет тревога и в других странах. Переговоры с Вашингтоном, чтобы обсудить импортные пошлины, уже запросили 70 государств.

«Сейчас мы ввели максимальный уровень пошлин. Надеюсь, что в результате успешных переговоров мы сможем добиться снижения. Но это будет зависеть от других стран. Президент Трамп собирается лично участвовать в этих переговорах», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Дональд Трамп при этом уже пообещал наложить вето на любой законопроект, который может ограничить его полномочия по введению пошлин.