Глава Росатома рассказал детям о перспективах развития современных технологий

В создании новейших сверхпрочных материалов для космической отрасли помогут квантовые компьютеры. О технологиях будущего сегодня рассказали участникам «Урока цифры».

Более 200 московских школьников собрались на площадке музея «Атом». К ним подключились учащиеся из других регионов в режиме онлайн. С молодыми людьми говорят о профессиях будущего и помогают определиться с научной карьерой. Перспективность развития квантовых технологий в России и в мире отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он присоединился к участникам по видеосвязи.

«Мы, действительно, умеем одновременно заниматься и фундаментальной наукой, и наукой прикладной, то есть, применяя, прикладывая ее к тем или иным практическим решениям. И мы, конечно, крупнейшая индустриальная компания, которая эти изобретения, эти открытия может превращать в полезные предметы», — сказал Алексей Лихачев.

Россия сохраняет лидерство в этой сфере. В прошлом году при поддержке госкорпорации «Росатом» разработали 50-кубитный квантовый компьютер. Помимо нашей страны, такой техникой пока располагают всего пять стран, включая США и Китай.