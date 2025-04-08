Курица, молоко и чай: россияне рассказали о еженедельных тратах на еду

Газеты.Ru: 31% россиян тратят до 3000 рублей на еду в неделю
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
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Готовые блюда употребляют 38% опрошенных.
Свыше трети россиян тратят до трех тысяч рублей в неделю на продукты питания. Об этом говорит опрос, с которым ознакомились журналисты портала Газета.ру.
Чуть меньшее количество опрошенных — 28% — тратят около пяти тысяч в неделю. При этом 12% обходится суммой, не превышающей 1000 рублей.
Наиболее популярными продуктами россияне назвали мясо, курицу и индейку, молоко, чай, овощи и хлеб. Далее следуют различные крупы, кофе, макароны, фрукты, рыба и сладости. Готовые блюда употребляют 38% опрошенных.
В опросе приняла 1000 человек.
Ранее 5-tv.ru писал, насколько полезны экономители энергии. Их производители обещают, что небольшой прибор снизит потребление тока в доме на 50%. При этом стоит такое устройство в среднем 400 рублей. Существуют и другие способы экономить. Электрики, например, рекомендуют постепенно переходить на энергосберегающую технику. Также можно установить в доме датчики движения и присутствия, которые помогают экономить до 50% электроэнергии.
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