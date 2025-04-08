Курица, молоко и чай: россияне рассказали о еженедельных тратах на еду

Готовые блюда употребляют 38% опрошенных.

Свыше трети россиян тратят до трех тысяч рублей в неделю на продукты питания. Об этом говорит опрос, с которым ознакомились журналисты портала Газета.ру.

Чуть меньшее количество опрошенных — 28% — тратят около пяти тысяч в неделю. При этом 12% обходится суммой, не превышающей 1000 рублей.

Наиболее популярными продуктами россияне назвали мясо, курицу и индейку, молоко, чай, овощи и хлеб. Далее следуют различные крупы, кофе, макароны, фрукты, рыба и сладости. Готовые блюда употребляют 38% опрошенных.

В опросе приняла 1000 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, насколько полезны экономители энергии. Их производители обещают, что небольшой прибор снизит потребление тока в доме на 50%. При этом стоит такое устройство в среднем 400 рублей. Существуют и другие способы экономить. Электрики, например, рекомендуют постепенно переходить на энергосберегающую технику. Также можно установить в доме датчики движения и присутствия, которые помогают экономить до 50% электроэнергии.