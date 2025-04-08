Обеспечили себя на 138%: Дмитрий Патрушев о рыбной промышленности России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Дмитрий Патрушев: рыбная промышленность обеспечила Россию продукцией на 138%

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Красноухов; пресс-служба Федерального агентства по рыболовству; 5-tv.ru

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Наша страна — мировой лидер в данной отрасли.

Российский рыбохозяйственный комплекс обеспечил страну продукцией на 138%. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев на расширенном заседании Коллегии Федерального агентства по рыболовству.

«Показатели собственного производства позволили нам полностью обеспечить внутренний рынок — индикатор самообеспеченности превысил 138%», — отметил Патрушев.

По словам вице-премьера, рыбное хозяйство России развивается стабильно, несмотря на всевозможные вызовы. Он отметил также, что вылов в 2024 году увеличился на 4,9 миллиона тонн. Прирост заметен сразу по нескольким видам рыбы, например, добыча сардины иваси впервые после распада СССР достигла 380 тысяч тонн.

Кроме того, оборот водных биоресурсов в прошлом году превысил 7% и составил 1,1 триллиона рублей. У РФ появляются новые рынки сбыта рыбы. Сейчас наша продукция поставляется в более чем 90 стран. Что позволяет России сохранять мировое лидерство по объемам продаваемой мороженной рыбы.

Упомянул вице-премьер и то, что заработные платы в данной промышленности превышают среднюю по экономике.

Также Дмитрий Патрушев подчеркнул важность научной деятельности в отрасли. За 2024 год было проведено около тысячи экспедиции, в том числе в акваториях пяти африканских стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин на съезде РСПП заявил о рекордных темпах роста промышленности.

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