Ревнует к бывшей? Костенко расстроена из-за общения Тарасова с Бузовой

Певица и футболист были женаты до конца 2016 года. Однако экс-супруги время от времени видятся на мероприятиях.

Певица Ольга Бузова время от времени встречается с бывшим супругом футболистом Дмитрием Тарасовым на светских мероприятиях. Об этом рассказал сам спортсмен в своем подкасте, вспомнив экс-жену.

Разумеется, его нынешнюю спутницу жизни Анастасию Костенко такое поведение разочаровывает, и она не скрывает своего отношения к ситуации.

«Вот, кто меня в тот день расстроил», — высказалась о том мероприятии бывшая модель.

В настоящий момент Бузова совершенно равнодушна к своему экс-мужу. Однако, сам Тарасов покинул профессиональный спорт и пытается реализоваться в качестве блогера. Видимо, футболист не оставляет попыток привлечь к себе пристальное внимание публики, постоянно упоминая имя Ольги Бузовой.

Также не так давно спортсмен сообщил о закрытии своего проекта — футбольной Медиалиги, которая продержалась меньше трех лет. Изначально Тарасов хотел, чтобы его идею продвигала Бузова, но она ясно дала понять, что не желает иметь с ним никаких дел. Стоит упомянуть, что телезвезда уверяла общественность в том, что Костенко увела у нее мужа.

Сама Костенко, которая подарила мужу четверых детей, не сидит без дела. Она развивает свое собственное шоу совместно с Тарасовым, куда приглашает людей разных профессий, прилично зарабатывает благодаря рекламе в соцсетях. В одно время девушка даже пыталась открыть онлайн-магазин одежды из Бишкека, но потерпела неудачу в этом начинании.

Кроме этого, Анастасия занята ремонтом нового дома, который ей подарил Дмитрий в 2024-м. В ближайшее время супруги планируют переезжать. Недавно экс-модель призналась подписчикам, что многого достигла за свои годы, несмотря на непрекращающуюся критику вокруг.

В личном блоге Костенко писала о том, что довольна своей жизнью и благодарила своих друзей, семью и родных за то, кем она является сейчас.

И все же есть люди, которые до сих пор считают, что Анастасия известна лишь благодаря славе разлучницы, которая в прошлом разбила счастливую жизнь Ольги и Дмитрия. Те, кто критикуют творчество нынешней жены футболиста, уверены, что когда-нибудь он предаст ее так же, как в свое время предал Бузову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе другого бывшего певицы. Исполнительница Мари Краймбрери и блогер Дава (Артур Манукян) официально связали себя узами брака.

Пара, которая давно была вместе, наконец провела церемонию бракосочетания и поделилась счастливыми моментами с поклонниками в социальных сетях.