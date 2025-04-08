Владимир Путин обсудил с Андреем Воробьевым меры поддержки бойцов СВО

В Подмосковье в фонд «Защитники Отечества» обратились уже 18 тысяч человек — это бойцы специальной военной операции (СВО), а также их родные. Об этом сегодня на встрече в Кремле президенту России Владимиру Путину рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Тем, кто вернулся к гражданской жизни, специалисты помогают освоить новые профессии, а также решить другие, в том числе бытовые вопросы. Кроме того, в регионе работают реабилитационные центры, в которых оказывают медицинскую помощь участникам СВО после ранений.

— Фонд «Защитники Отечества» работает, как я считаю, результативно. Потому что те жалобы или обращения, скорее, которые мы получаем по тем или иным видам проблем, решаются регулярно. Плюс у нас в каждом муниципалитете также есть подразделения, которые занимаются семьями наших ребят, — доложил Андрей Воробьев.

— 18 тысяч человек прошли через фонд «Защитники отечества»? — уточнил Владимир Путин.

— Да, 18 тысяч человек. Это и ребята, и члены их семей. Ну и «Время героев». У нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано. Порядка 6 тысяч ребят будут принимать участие. Сейчас очень важна реабилитация. И у нас такие центры работают. Один из них, Владимир Владимирович, вы поддержали несколько лет назад, и мы его запустили. Это центр для слепоглухонемых. Раньше, прежде всего он был настроен на тех, у кого заболевания были. А сейчас некоторым ребятам, которые получили ранение, нужна помощь. И он активно работает, помогает. Очень востребован, потому что там можно научиться и приобрести, в том числе специальность. Плюс я хотел отметить большую работу с волонтерами.

— Я с некоторыми ребятами встречался после.

— Да, они были на прямой линии. Это ребята, которые прошли вот там, соответственно, реабилитацию, — заключил губернатор Московской области.

Особое внимание регион также уделяет жителям приграничья. Дети из Белгородской и Курской областей — проходят лечение, в том числе в современном центре имени Рошаля, который открылся в прошлом году. В церемонии принимал участие Владимир Путин. Как рассказал губернатор, сейчас медучреждение вышло на проектную мощность. Как ожидается, в 2025 году помощь там получат 115 тысяч детей со всей страны.