«Счастье выглядит так»: сына Булановой засняли в компании его скрытной сестры

Родственники сделали совместное фото.

Футболист Владислав Радимов воссоединился с дочерью от первой жены Александрой и сыном Никитой, рожденным в браке с певицей Татьяной Булановой. Семейное фото публикует 7Дней.ru.

На снимке также присутствует его мама. Радимов написал, что ему повезло иметь такую семью.

«Дети выросли, мама рядом! Счастье выглядит именно так», — подписал снимок футболист.

Никита — общий сын Радимова и Булановой в данный момент увлекается рэпом, и в тайне от знаменитой мамы выпускает свои песни. О том, что сын стал музыкантом, Буланова узнала лишь от своих поклонников. Певица была очень удивлена этому и отмечала, что сын никогда не просил ее помощи в продвижении его карьеры.

Со своей старшей сестрой Александрой Никита видится редко. Девушка родилась в Испании, и в России бывает крайне редко.

Что касается Радимова, то прошлым летом он женился в третий раз. Его избранницей стала бизнес-леди Анастасия Кулешова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буланова заинтриговала будущим старшего сына. Возможно, вскоре поклонников певицы ждет неожиданный сюрприз.