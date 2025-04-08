Небензя отметил неспособность киевского режима к заключению договоренностей

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Западные спонсоры незалежной страны подают поражения Украины как свидетельство неспособности России к переговорам.

Фото, видео: SARAH YENESEL/EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Продолжающиеся украинские атаки на российские энергообъекты демонстрируют невозможность Киева к заключению договоренностей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, эти удары лишь подтверждают, что киевский режим не заинтересован в мире и готов использовать военные действия как инструмент геополитической борьбы.

Небензя отметил, что западные спонсоры Киева подают поражения украинских объектов как свидетельство якобы неспособности России к мирным переговорам. Однако, по мнению дипломата, их истинная цель — разрушить американо-российский диалог и помешать возможным соглашениям, которые могут быть приняты украинским руководством.

«Показывая тем самым, что ваш интерес состоит не в остановке военных действий, а в том, чтобы Украина могла зализать раны и с новыми силами возобновить войну до последнего украинца за ваши геополитические интересы», — добавил Небензя.

Он также отметил, что Россия не допустит использования переговоров для наращивания военной мощи Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что КНДР имеет полное право на обеспечение собственной безопасности.

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