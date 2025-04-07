«Россия вперед»: Стас Михайлов дал напутствие Овечкину

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 688 0

Стас Михайлов поздравил Овечкина с рекордом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Певец призвал к поддержке хоккеиста.

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может оставаться на лидирующих позициях среди отечественных спортсменов. Таким мнением поделился народный артист России Стас Михайлов в ходе пресс-подхода на фестивале «Удачные песни 2025» в беседе с 5-tv.ru.

«Мы пожелаем удачи, чтобы он был лучшим у нас. Россия вперед!» — ответил он на вопрос об отношении к Александру Овечкину.

В воскресенье, 6 апреля, Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб, сместив с пьедестала канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Российский спортсмен забил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Однако до завершения регулярного чемпионата текущего сезона пройдет еще целых пять матчей, поэтому поклонники уверены, что у Овечкина есть все шансы улучшить свой же рекорд в кратчайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нумеролог увидела интересные аспекты в числах жизни Овечкина.

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