«Свой бамбук несет круто»: Газманов отметил творческий запал Буйнова

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 19 0

Певец Олег Газманов: Александр Буйнов получает удовольствие от концеров

Фото, видео: © РИА Новости/Анатолий Медведь; 5-tv.ru

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Исполнители дружат долгие годы.

Народный артист России Олег Газманов рассказал о жизненном настрое и карьерных стремлениях Александра Буйнова. Этим он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в ГКД «А я — артист» в честь 75-летия музыканта.

По словам артиста, Буйнов демонстрирует позитивное расположение духа во время концертов и остается полным сил.

«Он всегда выходит с улыбкой. У меня вот есть песни грустные, у него нет», — отметил исполнитель.

Энергичное расположение духа артиста собеседник пояснил с помощью интересной метафоры.

«Он свой бамбук несет очень круто», — подчеркнул с улыбкой Газманов.

Музыкант рассказал, что уже долгие годы находится в дружеских отношениях с юбиляром, а также с его женой Еленой. Он подчеркнул, что рад своему совместному творчеству с именинником.

«Он потрясающий музыкант, пианист, очень тонко чувствует музыку. Я очень рад, что у нас есть совместные песни», — пояснил артист.

Газманов отметил, что Буйнов, невзирая на проблемы со здоровьем, справляется с трудностями и продолжает выступать с композициями.

«Несмотря на периоды его болезни, он молодец. Держит себя в руках, получает удовольствие от сцены», — заявил собеседник.

Ранее, писал 5-tv.ru, Газманов вновь заговорил о выходе на пенсию.

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