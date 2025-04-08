«Испытания закончились вот так»: Газманов пришел на концерт с травмой

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Певец Олег Газманов прокомментировал рассечение на лбу

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Артист воспринимает произошедшее с улыбкой.

Народного артиста России Олега Газманова на мероприятии заметили со значительной раной на лбу. Подробнее о шраме он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в ГКД «А я — артист» в честь 75-летия Александра Буйнова.

«Это нормально, сотрясения нет, на потенцию это не влияет», — иронично отметил артист.

По его словам, ссадина «свежая», однако Газманов решил не пояснять ее происхождение. Единственное, о чем он решил сообщить, что в причинах рассечения лба «никакого криминала искать не стоит».

«Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально», — завуалированно пояснил певец.

Собеседник добавил, что особого значения шраму не придавать не стоит. На комментарий, что шрамы украшают мужчин, Газманов отреагировал улыбкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна сумма гонорара Газманова за один концерт. Уточнялось, что артиста продолжают приглашать на разные городские праздники с выступлениями, и это свидетельствует о его продолжающейся популярности у публики. Сейчас музыканту 73 года.

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