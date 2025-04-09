«Эволюция медиасреды»: Баланова оценила роль телевидения в современных реалиях

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Гендиректор НМГ Баланова оценила роль телевидения в современных реалиях

«Эволюция медиасреды»: Баланова оценила роль телевидения в современных реалиях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Способ передачи контента важен для формирования ценностного поля зрителя.

В мире происходит масштабная эволюция медиасреды, заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова. В интервью РБК она рассказала о ее трансформации и роли телевидения в этом процессе.

«Больше нет отдельно кино, телевидения, радио и прочих направлений. Есть единая гибридная медиасреда, в которую люди приходят за двумя вещами: за информацией и за отдыхом», — пояснила она.

В результате происходит формирование нравственного и ценностного поля человека, что особо важно для современной геополитики. Отдельно Баланова отметила силу телевидения, которая способна охватить широкую аудиторию.

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«Телевидение за счет охвата и возможности длительного смотрения является основной несущей частотой для донесения смыслов и информации в массы», — заявила она.

Гендиректор НМГ также подчеркнула, что Интернет не может существовать в разрыве от телевещания.

«Телевидение в единой гибридной медиасреде является основным способом донесения. Но нужно достраивать „пятно контакта“. Если вы хотите доносить какую-то информацию о национальных смыслах или федеральные рекламные сообщения, это должен быть гибрид с участием телевидения», — пояснила Баланова.

По ее словам, роль данного способа передачи контента подтверждается его крупнейшими рекламодателями — интернет-компаниями. Баланова напомнила о том, что ТВ-проекты имеют также значительные просмотры на онлайн-платформах.

«Неслучайно активно растет смотрение телевидения в Интернете. Когда мы выпускаем сериал „Папины дочки“, то его сначала смотрят 30 миллионов человек на СТС, а потом еще миллионы людей в онлайн-кинотеатрах», — привела пример гендиректор НМГ.

Такие проекты интересны многим, поскольку направлены на аудиторию с различными интересами, а, следовательно, не ограничены в зрительском диапазоне.

«Они изначально сделаны по закону массового жанра. А то, что производится только для онлайн-платформ, чаще всего все равно имеет некую нишевость и ограничение с точки зрения аудитории, в которую оно попадает», — заключила Баланова.

Ранее 5-tv.ru писал, что НМГ создает бизнес-кластер эфирного телевидения.

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