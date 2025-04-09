Пиратская болезнь: Робби Уильямс заболел цингой

До этого артист пытался похудеть с помощью препаратов.

Музыканту Робби Уильямсу диагностировали цингу, которую он в беседе с The Mirror назвал «пиратской болезнью XVII века».

В 2024 году певец начал принимать препарат, который подавлял аппетит. Таким способом Уильямс планировал похудеть. Однако у него нарушился обмен веществ, и он не получал полезных микроэлементов, что привело к дефициту витамина С. В итоге у исполнителя выявили цингу.

По признанию Уильямса, когда он слышал от близких, что похудел, воспринимал их слова как «джекпот». Он отметил, что многие страдающие дисморфией тела люди проходят через подобное.

К тому же исполнитель поделился, что помимо цинги после диеты у него началась депрессия, которой не было более десяти лет. Впервые Уильямс пережил депрессивное состояние в 20 лет. Он добавил, что повторная борьба с заболеванием оказалась непростой задачей, так как долгое время певец был уверен в собственном контроле над психическим здоровьем.

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