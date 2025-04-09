Пиратская болезнь: Робби Уильямс заболел цингой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

У певца Робби Уильямса диагностировали пиратскую болезнь после диеты

Робби Уильямсу диагностировали цингу

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

До этого артист пытался похудеть с помощью препаратов.

Музыканту Робби Уильямсу диагностировали цингу, которую он в беседе с The Mirror назвал «пиратской болезнью XVII века».

В 2024 году певец начал принимать препарат, который подавлял аппетит. Таким способом Уильямс планировал похудеть. Однако у него нарушился обмен веществ, и он не получал полезных микроэлементов, что привело к дефициту витамина С. В итоге у исполнителя выявили цингу.

По признанию Уильямса, когда он слышал от близких, что похудел, воспринимал их слова как «джекпот». Он отметил, что многие страдающие дисморфией тела люди проходят через подобное.

К тому же исполнитель поделился, что помимо цинги после диеты у него началась депрессия, которой не было более десяти лет. Впервые Уильямс пережил депрессивное состояние в 20 лет. Он добавил, что повторная борьба с заболеванием оказалась непростой задачей, так как долгое время певец был уверен в собственном контроле над психическим здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем кроется феномен отмечающего 50-летие Робби Уильямса.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
85.46
-0.73 93.78
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
Пиратская болезнь: Робби Уильямс заболел цингой
2:17
Напали с электрошокерами: на Украине сообщили о попытке захвата храма в Черновицкой области
1:43
Гуево освобождено: как наши бойцы выбивали боевиков ВСУ из села под Курском
1:25
Германия приостановила прием беженцев по программе ООН
1:08
Апрельский снегопад в Москве может стать рекордным за последние 30 лет
0:51
Новый раунд: переговоры РФ и США ожидаются в Стамбуле 10 апреля

Сейчас читают

«Полетим!»: Юлия Пересильд хочет устроить концерт на МКС
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Дешевый пиар или реальный развод? Что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп