Синатра XXI века: в чем кроется феномен отмечающего 50-летие Робби Уильямса

Его популярность достигла уровня The Beatles, а талант певца был заслуженно отмечен даже Элтоном Джоном.

Свой полувековой юбилей 13 февраля 2024 года празднует один из самых культовых музыкантов современности — Робби Уильямс. За плечами певца 75 миллионов копий проданных альбомов и отметка в Книге рекордов Гиннесса.

Как обычный мальчик из небольшого английского города достиг таких высот? История творческого пути именинника и интересные факты из биографии — в материале 5-tv.ru.

Ранние годы

Робби начал музыкальную карьеру уже в 16 лет, став участником популярного бойз-бенда Take That, который вскоре по популярности обогнал всех британских музыкантов со времен The Beatles. Всего за три года они умудрились восемь раз возглавить национальный хит-парад Великобритании.

Однако такой стремительный взлет не мог не сказаться на членах коллектива. Уильямс пристрастился к алкоголю и наркотикам, а также изменил свой образ, выкрасив волосы в белый цвет, что совсем не соответствовало имиджу группы. На фоне постоянных конфликтов и развязного поведения музыкант заявил о начале сольной карьеры.

Новый виток популярности и мировая слава

Пока про Take That потихоньку начали забывать, Уильямс, наоборот, засиял ярче. Он окончательно распрощался с образом «хорошего мальчика» из молодежной группы и шокировал аудиторию своим новым эпатажным и хулиганским имиджем. Тогда мало кто верил в успех сольной карьеры Уильямса, однако первая же его песня — кавер на песню Джорджа Майкла Freedom— буквально разорвала чарты, став популярнее оригинала.

Следующие релизы исполнителя были распроданы миллионными тиражами, легендарный музыкант Элтон Джон назвал Робби «Фрэнком Синатрой XXI века», а в 2006 году певец и вовсе попал в «Книгу рекордов Гиннесса», за один день распродав 1,6 миллиона билетов на свой мировой тур.

Интересные факты

Робби Уильямс удостоился самого большого количества наград за всю историю премии BRIT Awards, завоевав 13 сольных премий и пять в составе Take That. Он был признан «лучшим певцом 90-х» и попал на третье место в списке самых успешных исполнителей ХХI века, уступив лишь Эминему и Бритни Спирс.

В 2012 году певец участвовал в благотворительном футбольном матче Soccer Aid. Команда под предводительством Уильямса выиграла с перевесом в два мяча, а заработанные четыре миллиона фунтов пошли на помощь детям.

Робби долгое время боролся с вопиющими слухами о своей личной жизни. По итогам одной из порочащих публикаций Британский суд признал, что все обвинения в адрес музыканта являются клеветой, а сам Уильямс смог получить весомую компенсацию в качестве морального ущерба.

Из-за проблем с наркотиками певец неоднократно лечился в реабилитационных центрах. С момента выздоровления прошло больше 15 лет, однако певец признается, что до сих пор страдает от тревог и депрессий.

На теле Уильямса огромное количество татуировок. За свое увлечение боди-артом он даже получил прозвище «человек-картина». К примеру, Робби набил себе молитву, которую читает каждый раз перед выходом на сцену, а на спине у него красуется текст песни The Beales «All you need is love».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем сильно жалеет 61-летний Игорь Корнелюк.