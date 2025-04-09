Басков испортил платье певицы Жасмин огнетушителем: «И сумка, и прическа»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 17 0

Басков испортил платье певицы Жасмин огнетушителем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Инцидент произошел на праздновании дня рождения Александра Буйнова.

Народный артист России Николай Басков однажды испортил платье певицы Жасмин огнетушителем. Об этом рассказала исполнительница в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в Государственном Кремлевском Дворце «А я — артист» в честь 75-летия Александра Буйнова.

«Все платье у меня было, естественно, испорчено, и сумка, и прическа. И я была ему благодарна», — не без иронии отметила исполнительница.

Однако она сразу добавила, что не держит зла на певца, который разрешил данную ситуацию на позитивной ноте.

«С его чувством юмора, мы, как говорится, быстренько ему это простили», — добавила она.

Звезда также вспомнила трагикомичное событие, когда Николай Басков решил добавить своеобразных спецэффектов на праздновании дня рождения исполнителя Александра Буйнова, и вместе с тем залил порошком собравшихся на вечернике звезд российской эстрады.

Артист распылил содержимое огнетушителя, несмотря на просьбы окружающих этого не делать. Как выяснилось позже, Басков не имел представления о том, как работает предмет.

Ранее, писал 5-tv.ru, как певица Жасмин тянет дом одна, пока муж в розыске.

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