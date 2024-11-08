«Я знаю себе цену»: как певица Жасмин тянет дом одна, пока муж в розыске

Жасмин уже привыкла к роли свекрови. Готова ли звезда к появлению внуков, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Жасмин призналась, что мечтает стать бабушкой. Какой многомиллионный подарок заслуженная артистка РФ сделала старшему сыну на свадьбу? И поладила ли с невесткой? Почему не сложилась личная жизнь самой звезды? Смогла ли знаменитость простить первого мужа-тирана? И почему ее второй супруг был объявлен в международный розыск? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Три –четыре раза тренировки очень серьезные в тренажерном зале», — рассказала певица.

Жасмин говорит: своим цветущим видом в 47 лет обязана правильному питанию, спорту, косметологам и маленьким детям, которые не дают ей расслабляться. От второго брака у звезды подрастают 12-летняя дочь Маргарита и 8-летний Мирон.

«Они у меня молодцы. Никогда не дают мне, знаете, быть тихой, спокойной мамой, посидеть с ними, кино посмотреть. Нет. Они такие зажигалки у меня», — призналась знаменитость.

Старший сын артистки, 27-летний Михаил Семендуев, нынешней весной женился на фигуристке Еве Хачатурян. Жасмин поначалу противилась свадьбе. Влюбленные подали заявление в ЗАГС спустя каких-то две недели после знакомства. Артистка пыталась вразумить сына.

«Он сказал: „Это моя судьба, мама. Если ты мне веришь, то ты должна понять и принять мой выбор“. Я сказала: „Хорошо, мне нужно тоже познакомиться с твоей суженой-ряженой. И все хорошо“», — поделилась Жасмин.

У певицы всегда было трепетное отношение к старшему наследнику. Он ее надежда и опора. Когда Михаилу было всего десять, артистка разошлась с его отцом, ресторатором Вячеславом Семендуевым. Оказалось, что за идеальной картинкой семьи скрывались унижения и рукоприкладство. Однажды муж Жасмин так разошелся, что сломал ей нос.

«Он ее постоянно избивал. Далее начинаются долгие бракоразводные процессы и, в общем-то, дележка сына. Она смогла отстоять свое право и возможность его воспитать», — уточнил светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Вскоре Жасмин снова вышла замуж за молдавского бизнесмена Илана Шора. Но в 2015 году СМИ написали: мужчину обвинили в хищении одного миллиарда долларов из молдавских банков через офшорную схему. Предпринимателя приговорили к 7,5 годам заключения. Но бизнесмен подал апелляцию и, пока ее рассматривали, сбежал за границу. И вот он уже четыре года в международном розыске. Однако певица не поверила в виновность супруга. Якобы его могли подставить.

«Он отправляется бежать в Израиль, где, в общем-то, родился. В это время у нее двое детей от него, и она всячески сожалеет о том, что дети и она не могут с ним видеться. И, насколько я знаю, даже к нему приезжала и выкладывала несколько фотографий, что они вместе. Но совместного коннекта и проживания между ними не было», — рассказал журналист Иноземцев.

Жасмин сильно переживала: фактически осталась без мужа, хотя официально разводиться не стала. В одиночку содержала семью. Главным в доме стал сын Михаил.

«Муж постоянно на связи»: Жасмин откровенно рассказала о личном

«Стал очень взрослым. Сказал, что будет много работать, хочет развиваться и все-все свои деньги будет тратить на маму и нашу семью», — заявила певица.

Решение Михаила жениться оказалось слишком неожиданным для любящей матери. Но в итоге она смирилась, приняла его выбор и даже подружилась с невесткой.

«Девочка очень-очень умненькая, мудренькая. Все у нее замечательно. Никаких советов, мне кажется, ей от меня не нужно. А если понадобится, то я всегда буду с радостью делиться», — отметила звезда.

На свадьбе Михаила гулял весь шоу-бизнес. Вел праздник народный артист РФ Николай Басков. СМИ писали, что церемония обошлась певице в десять миллионов рублей. Кроме этого, она подарила молодым путешествие в Юго-Восточную Азию и квартиру в Москве.

«Считаю, что невестка должна с сыном жить отдельно. Это их семья, это их личное пространство. Они сами свое счастье должны строить без мамы или папы и так далее, без каких-либо помощников. Поэтому это, мне кажется, очень важно», — подчеркнула Жасмин.

Теперь певица в ожидании внуков. Уверяет, что будет гордиться статусом бабушки и всячески баловать детей Михаила и Евы.

«Я с гордостью буду нести этот статус и даже внуков буду заставлять называть себя именно бабушкой, а не по имени. Я знаю себе цену и какая я вообще крутая буду бабушка. Вот посмотрите», — заявила Жасмин.

Чтобы младшие дети ни в чем не нуждались, артистка много работает. Маргарита и Мирон учатся в частной школе. Но певица на усталость не жалуется. Она уверена, что справедливость восторжествует, ее мужа оправдают, и, возможно, они смогут быть счастливы вместе.