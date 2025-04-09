«Генерал в юбке»: что известно о супруге Александра Буйнова

Долгое время никто не знал возлюбленную артиста в лицо.

Певица Жасмин рассказала о характере жены исполнителя Александра Буйнова — Елены и о взаимоотношениях артиста с избранницей. Этим она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в Государственном Кремлевском Дворце «А я — артист» в честь 75-летия музыканта.

По словам Жасмин, супруга Буйнова крайне гостеприимная, и если в ее доме случаются бытовые сложности, она их сразу самостоятельно решает.

«Всегда все со вкусом, в идеале накрыто. Если будет пересолено, то Алена всех поваров убьет, потому что она очень любит своих гостей. Наверное, даже она будет смотреть в тарелку каждому человеку, нежели будет сама это есть, потому что ей очень хочется, чтобы каждый гость был доволен», — отметила артистка.

Рассуждая о властности жены Буйнова, Жасмин пояснила, что по большей части это правда.

«Да, генерал в юбке», — с улыбкой сказала она.

При этом артистка уверена, что в браке Александра царит гармония и взаимное принятие.

«У них как итальянская или испанская семья, где есть все — страсть, радость, любовь», — сообщила о своем видении певица.

Она не считает, что супруга контролирует Буйнова, однако определенное влияние на него она, безусловно, имеет.

«Не сказала бы, что Александр настолько под ее каблуком. Разве что под маленьким», — с иронией добавила Жасмин.

На вопрос о том, не возникает ли трудностей у семейной пары с публичностью, исполнительница ответила отрицательно. Она полагает, что Алена не стремится к общественному признанию.

«У них проблем в отношениях с этим нет, поскольку Алена никогда не хотела быть медийной. Лет 20-30 назад никто не знал, как выглядит Алена Буйнова. Она даже не разрешала в СМИ свои фотографии показывать», — дополнила певица.

К тому же Жасмин поделилась, что на самом деле супруга артиста сильно переживает на каждом его выступлении и «вся трясется». Она, как заметила исполнительница, предана мужу.

Ранее, писал 5-tv.ru, Буйнов рассказал об отношениях с женой после 40 лет брака.