«Убить друг друга готовы»: Буйнов рассказал об отношениях с женой после 40 лет брака

Александр Буйнов откровенно рассказал о семейных проблемах. Что происходит в его браке? Сумел ли артист за 40 лет совместной жизни приспособиться к непростому характеру супруги? Правда, что ему присвоили паллиативный статус? Как на самом деле чувствует себя певец? И в какую аварию на днях попал музыкант? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В этом году Александр Буйнов с женой Аленой собираются отметить рубиновую свадьбу. Артист признается: за 40 лет брака бывало всякое, ведь у его второй половинки непростой характер.

«Ссоримся мы редко, но метко. Такие страсти разыгрываются, что мы убить друг друга готовы. Темперамент у обоих бешеный», — заявила жена певца Алена Буйнова.

«Она меня раньше побивала хорошо так. Но я же умею держать защиту», — пошутил Александр Буйнов.

По словам певца, Алена и с праздниками забывает его поздравить. В очередной раз, например, это случилось в День защитника Отечества.

«Никак она не поздравляет. Какие носки?» — ответил артист и махнул рукой.

Но при этом Буйнов поспешил оправдать свою супругу. Он пояснил, что жена заведует всеми финансами в доме и отрицательно относится к любым подаркам. Считает их неуместными тратами.

«Она говорит: „Зачем тебе?“. Потому что она умеет это все: пользоваться, распределять, так сказать, финансовые потоки», — уточнил Александр Буйнов.

Артист называет Алену лучшей женой. Ведь самое главное, что она была рядом и поддерживала после того, как врачи поставили супругу один из самых страшных диагнозов — рак.

«Моя Алена, например, говорит: „Не дай бог, чтобы кто-то из артистов вышел на сцену, допустим, в возрасте человек, и в зале бы сказали: ой, жалко его. Потому что он еле стоит на сцене, у него ножки подгибаются, и голос дрожит“», — поделился исполнитель.

О своем недуге — раке предстательной железы — певец узнал 14 лет назад. И теперь то и дело ему приходится опровергать новости об ухудшении своего здоровья. Весь прошлый год СМИ писали: у Буйнова очередной рецидив. А затем появилась новость о том, что ему уже присвоили паллиативный статус.

«Людей, которые пишут, я бы сказал, гадости, да, про себя обзывал нехорошими словами на букву „Пи“», — признался певец.

«Человек может быть активным, может где-то купировать свои, скажем так, ощущения, если нет какого-то массового распространения. Если у нас есть тотальное поражение органов и систем, безусловно, в этом состоянии пациенты уже активный образ будут вести очень ограниченно», — объяснил врач-онколог Николай Потуданский.

Звезда эстрады поддерживает бодрость духа за счет правильного питания, спорта и прогулок на свежем воздухе в любую погоду.

«Есть тренажерные какие-то велосипеды всякие, отжималки. Гантели есть, в конце концов», — отметил Буйнов.

Также Александр старается как можно меньше волноваться. Но иногда покой артисту только снится. Вот и сейчас музыканту тревожно. Впереди 8 Марта. И кто знает, получится ли на этот раз угодить любимой жене Алене.

«Никто не сможет мне испортить настроение с утра… Есть один человек, близкий, родной, который может», — подчеркнул музыкант.

Впрочем, у певца появился более серьезный повод для стресса. По данным СМИ, 26 февраля в районе шести вечера он сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. При этом женщина уверяет: Буйнов попытался скрыться с места аварии.

«Я сейчас с ней. Тело болит, голова кружится, рвет. Совершил наезд он. Хоть и там везде начинают писать то, что был водитель какой-то. Нет. Он вышел из-за руля, именно он. Сбил человека, никакой реакции, даже не спросил: может, что-то помочь, что-то сделать. Просто безразличие», — рассказал сын пострадавшей Алексей Князев.

А вот, что говорят свидетели:

«Александр Николаевич место ДТП не покидал. На месте предлагал помощь пострадавшей. Также считаю, что СМИ, которые публикуют информацию, что он уехал на корпоратив, неправомерные», — уточнил главный эксперт отдела ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского городского округа Владимир Ермаков.

Сам Буйнов уже прокомментировал ситуацию. Заверил, что находится на связи с семьей пострадавшей и поделился подробностями случившегося.

«В сумерках наехал правым крылом машины. На авто никаких следов нет. Со мной все норм. Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена», — поделился артист.

«Конечно, все извинения уже сейчас размещены на официальных ресурсах артиста. Будет оказано все необходимое содействие. Провели освидетельствование, которое зафиксировало отсутствие любых моментов, связанных с алкоголем», — рассказал концертный директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин.

«Будут устанавливаться все обстоятельства ДТП, а именно: с какой скоростью ехал водитель, как переходила пешеходный переход нерегулируемый сама женщина, то есть убедилась ли она в том, что машин нет», — объяснила адвокат Илона Гуськова.

Родные пострадавшей требуют, чтобы Александр ответил по закону. Юристы утверждают: певец уже не единожды нарушал правила дорожного движения. И если раньше он отделывался штрафами, то теперь ему может грозить лишение прав на два года.